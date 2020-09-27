Знаменитий український боксер програв в чемпіонському бою. Відео

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) програв в бою з американцем Джармеллом Чарло (30-0, 22 КО).

12-раундовий поєдинок за чемпіонський пояс в середній вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) відбувся на Mohegan Sun Arena в Анкасвілле (штат Коннектикут) і завершився на користь 30-річного уродженця Луїзіани – 116-112, 117-111, 118-110.

Американець з перших секунд заволодів ініціативою. По ходу зустрічі Дерев'янченко потужно рубався і йшов в розмін, але і дуже багато пропускав.

Велику частину бою Дерев'янченко боксував з гематомою під лівим оком. Чарлі працював на зручній дистанції, використовував свою перевагу в зрості та довжині рук і заслужено переміг.

Перед зустріччю букмекери називали Дерев'янченка аутсайдером, опублікувавши коефіцієнти не на користь українця.

Відзначимо, що це була третя спроба українця завоювати чемпіонський пояс. У 2018 році він роздільним рішенням суддів програв Деніелу Джейкобсу, а в жовтні 2019 поступився Геннадію Головкіну. У скандальному поєдинку судді віддали казахстанців спірну перемогу.

Сауль Альварес заявив, що саме Дерев'янченко був кращим боксером в бою проти Головкіна.