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10 січня • оновлено в 18:13
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"Демони рогаті!" Тренер Усика наїхав на критиків Ломаченка

1.8т
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Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист іншого українського боксера Василя Ломаченка, який розмістив скандальне відео з російським спецназом у себе в Instagram.

"Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть цього не картинка, а СЛОВО! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти та горіти, у вас там, напевно, спекотно дуже", – написав Лапін.

Олександр Усик і Сергій Лапін

Олександр Усик і Сергій Лапін

XSport.ua

Його коментар не залишився без уваги користувачів, які пояснили, що якби на відео були українські військові, то ні в кого б не було ніяких претензій. Тренер Усика, в свою чергу, прапор РФ не побачив.

"Підкажіть будь ласка, як ви на чорно-білому відео розгледіли кольоровий прапор?" – поцікавився Лапін.

Сам Ломаченко невдоволення українців ніяк не прокоментував.

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Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Суть цього не картинка, а СЛОВО!" - є слово (від людей) і Слово (Бог), а що таке "СЛОВО"? А може це слово від Васі? "Шановні Дeмoни!" - ти кого шануєш - краще займайся своїми справами, не лізь у діла духовні.
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иванов вова
иванов вова
Вася молодец!!!!!!
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