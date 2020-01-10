"Демони рогаті!" Тренер Усика наїхав на критиків Ломаченка

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист іншого українського боксера Василя Ломаченка, який розмістив скандальне відео з російським спецназом у себе в Instagram.

"Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть цього не картинка, а СЛОВО! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти та горіти, у вас там, напевно, спекотно дуже", – написав Лапін.

Олександр Усик і Сергій Лапін XSport.ua

Його коментар не залишився без уваги користувачів, які пояснили, що якби на відео були українські військові, то ні в кого б не було ніяких претензій. Тренер Усика, в свою чергу, прапор РФ не побачив.

"Підкажіть будь ласка, як ви на чорно-білому відео розгледіли кольоровий прапор?" – поцікавився Лапін.

Сам Ломаченко невдоволення українців ніяк не прокоментував.

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