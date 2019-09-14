Де дивитися Тайсон Ф'юрі - Валлін: розклад трансляцій

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) в ніч з 14 на 15 вересня битиметься з 28-річний швед Отто Валлін (20-0, 13 КО).

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena і почнеться орієнтовно о 05:00 ранку за київським часом.

Подивитися бій Циганського короля можна буде на BT Sport Box Office - британському каналі з оплатою за перегляд від BT Sport. Канал доступний в HD на BT TV, Sky, Virgin TV і в додатку BT Sport Box Office App.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Ф'юрі провів 15 червня, перемігши німця Тома Шварца (25-1, 17 КО).

2 грудня 2018 року Ф'юрі провів поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера.

Бій на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) несподівано завершився внічию. Після безлічі невдалих переговорів про матч-реванш, сторони в травні нарешті змогли домовитися про повторну зустріч.

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