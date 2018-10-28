Де дивитися бій онлайн Усик - Белью: розклад трансляцій

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) 10 листопада в поєдинку проти Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) буде захищати титули чемпіона світу WBA, WBC, IBF і WBO. Бій протягнуто в Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена".

Усик - Белью

Поєдинок Олександр Усик - Тоні Белью в Україні в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". Орієнтовний початок бою 23:00 за київським часом.

Також поєдинок можна подивитися на офіційному інтернет-транслятор в Україні FightingVision.com .

Нагадаємо, що раніше вийшло фантастичне промовідео бою, в якому використовували музику The Prodigy.

Як повідомляв OBOZREVATEL Усик поставив Белью несподівану умову перед поєдинком.