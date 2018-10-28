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Де дивитися бій онлайн Усик - Белью: розклад трансляцій

5.7тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) 10 листопада в поєдинку проти Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) буде захищати титули чемпіона світу WBA, WBC, IBF і WBO. Бій протягнуто в Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена".

Усик - Белью

Усик - Белью

Поєдинок Олександр Усик - Тоні Белью в Україні в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". Орієнтовний початок бою 23:00 за київським часом.

Також поєдинок можна подивитися на офіційному інтернет-транслятор в Україні FightingVision.com .

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Нагадаємо, що раніше вийшло фантастичне промовідео бою, в якому використовували музику The Prodigy.

Як повідомляв OBOZREVATEL Усик поставив Белью несподівану умову перед поєдинком.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Олександр УсикТоні Белью
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