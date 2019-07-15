Де дивитися онлайн Пакьяо – Турман: розклад трансляцій чемпіонського супербою

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо в суботу, 20 липня, проведе 71-й перший бій у професійній кар'єрі.

На арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі 40-річний ветеран вийде на ринг проти місцевого бійця Кейта Турмана. На кону стоятиме суперчемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівсередній вазі.

Менні Пакьйо і Кейт Турман

Побачити пряму трансляцію зі США можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ". Орієнтовний початок головного бою вечора – о 6:00 за київським часом. Крім того, поєдинок Пакьяо – Турман покаже ще один мовник з РФ "Матч! Боєць". Також бій можна буде побачити на американському каналі FOX.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський боксер Пернелл Уїтакер трагічно загинув у ДТП після того, як був збитий машиною.

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