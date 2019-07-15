Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Де дивитися онлайн Пакьяо – Турман: розклад трансляцій чемпіонського супербою

3.4т Читати матеріал російською

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо в суботу, 20 липня, проведе 71-й перший бій у професійній кар'єрі.

На арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі 40-річний ветеран вийде на ринг проти місцевого бійця Кейта Турмана. На кону стоятиме суперчемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівсередній вазі.

Новини
Пак'яо — Турман: названо фаворита чемпіонського бою

Менні Пакьйо і Кейт Турман

Менні Пакьйо і Кейт Турман

Побачити пряму трансляцію зі США можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ". Орієнтовний початок головного бою вечора – о 6:00 за київським часом. Крім того, поєдинок Пакьяо – Турман покаже ще один мовник з РФ "Матч! Боєць". Також бій можна буде побачити на американському каналі FOX.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський боксер Пернелл Уїтакер трагічно загинув у ДТП після того, як був збитий машиною.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBA
Особа
Менні Пак'яо
Місце
США Лас-Вегас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel