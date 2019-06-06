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Де дивитися онлайн бокс Головкін — Роллс: розклад трансляцій супербою

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Легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін 8 червня в США проведе перший бій після сенсаційної поразки від Сауля Альвареса у вересні минулого року.

У Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden екс-чемпіон світу в середній ваговій категорії битиметься з непереможним канадцем Стівом Роллсом. Орієнтовний час початку поєдинку – о 6:00 ранку неділі, 9 червня, за київським часом.

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Геннадій Головкін

Геннадій Головкін

В Україні трансляцією вечора боксу не зацікавився жоден із каналів. Його можна буде побачити в ефірі казахських мовників "Казахстан" і "Казспорт". За астанинським часом бій повинен початися о 9:00 ранку неділі, 9 червня.

Крім того, показ шоу буде доступний на стримінговій платформі DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня на арені Madison Square Garden британський боксер Ентоні Джошуа зазнав сенсаційної поразки від мексиканця Енді Руїса і втратив чотири чемпіонські пояси.

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Особа
Геннадій Головкін
Місце
СШАНью Йорк
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