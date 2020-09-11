Де дивитися онлайн бій Харитонов – Вільямс: розклад трансляцій

У п'ятницю, 11 вересня, популярний російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов і відомий британець Денні Вільямс поб'ються в головному поєдинку вечора боксу в підмосковних Хімках.

Росіянин вже більше 20 років виступає в MMA і провів декілька боїв у любительському боксі. Протистояння з Вільямсом стане його професійним дебютом. Його суперник провів 83 поєдинки в професійному рингу і здобув 54 перемоги при 28 поразках. У 2004 році британець нокаутував Майка Тайсона, а потім програв Віталію Кличку в бою за титул WBC.

Поєдинок пройде в суперважкій ваговій категорії і триватиме шість раундів. Його пряму трансляцію, яка почнеться о 22:55 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Рен ТВ".

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