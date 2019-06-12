Де дивитися онлайн бій Ф'юрі — Шварц: розклад трансляції

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі в суботу, 15 червня, проведе свій 29-й бій на професійному ринзі.

В американському Лас-Вегасі "Циганський король" битиметься з непереможним німецьким боксером Томом Шварцом. На кону поєдинку, який пройде на арені MGM Grand, стоятиме пояс інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBО).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Шварц. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку неділі, 16 червня, за київським часом.

Показом шоу не зацікавилися телеканали з Росії або України. Побачити поєдинок можна буде в ефірі американського телегіганта ESPN і британського мовника BT Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував свого співвітчизника Ентоні Джошуа за розгромну поразку від мексиканця Енді Руїса.

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