Де дивитися Ломаченко - Кемпбелл: розклад трансляцій

Український чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 серпня, в суботу, проведе бій проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Ломаченко - Кемпбелл

На кону - титули, якими володіє Василь, а також вакантний пояс за версією WBC.

Пряма трансляція поєдинку з О2 арени в Лондоні запланована на українському телеканалі "Інтер" і російському "Матч ТВ". Початок о 22:00.

Крім того, весь вечір боксу покаже російський телеканал "Матч! Боєць". Початок о 20:00.

Також показ запланований на Sky Sports в Британії і ESPN + в США.

В андеркарті бою Ломаченко - Кемпбелл на ринг вийдуть росіянин Олександр Повєткін і двоюрідний брат екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі - британець Хьюи Ф'юрі. Букмекери вже зробили прогноз на цю битву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

31-річний українець вважається явним фаворитом. Букмекери вже опублікували котирування на битву.

Нагадаємо, що свій останній бою Ломаченко провів в ніч на 13 квітня, успішно захистивши свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

31-річний Кемпбелл 15 березня переміг мексиканця Адріана Янга в п'ятому раунді нокаутом.

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