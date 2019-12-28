Де дивитися Девіс – Гамбоа: розклад трансляцій чемпіонського бою

28 грудня в Атланті, США, колишній чемпіон світу в другій напівсередній вазі Джервонта Девіс (22-0, 21 КО) поб'ється з досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа за титул чемпіона WBA в легкій вазі.

Варто зазначити, що титулом "суперчемпіона" в цій категорії володіє український боксер Василь Ломаченко.

Джервонта Девіс і Юріоркіс Гамбоа XSport.ua

Новини Ломаченко потрапив до трійки найкращих боксерів десятиліття

Початок трансляції 29 грудня о 04:55 за московським часом. У прямому ефірі вечір боксу покаже телеканал "Матч! Боєць".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінили ймовірність перемоги Тайсона Ф'юрі у матчі-реванші проти Деонтея Вайлдера, який відбудеться 22 лютого 2020 року в Лас-Вегасі.

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