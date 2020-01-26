Де дивитися бій-реванш Уайлдер - Ф'юрі: розклад трансляцій

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) 22 лютого на арені "MGM Grand" в Лас-Вегасі проведе бій-реванш з американцем Деонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Уайлдер - Ф'юрі 2

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2. Орієнтовний початок – о 06:00 неділі, 23 лютого, за київським часом.

У прямому ефірі битву знаменитих боксерів покажуть відразу кілька телеканалів: в Росії трансляцію організовують "Матч ТВ" і "Матч! Боєць", в Україні "ХSport", а в Казахстані "Khabar TV".

Також бій буде доступний на супутникових телеканалах: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і Уайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Відзначимо, що британець вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона.

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