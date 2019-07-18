"Дасть ляща": Ломаченко сполохав мережу фото із Зеленським

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко опублікував спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським.

Знімок зроблений у тренувальному таборі чемпіона на олімпійській базі в Кончі-Заспі — найімовірніше, вони бачилися у день візиту Зеленського на базу й зустрічі з призерами Європейських ігор-2019.

Володимир Олександрович побажав удачі Ломаченку в його майбутньому бою з Люком Кемпбеллом.

У коментарях до фото користувачі злегка "потролили" Ломаченка і Зеленського: "Одна вагова категорія, спаринг-партнери", "Вово, якщо будеш себе погано вести, Вася дасть ляща!"

Нагадаємо, що раніше президента країни жорстко розкритикували після його ідеї провести в Україні Олімпіаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дивне відео Ломаченка "з інопланетянами" викликало великий ажіотаж у мережі.

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