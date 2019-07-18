"Дасть ляща": Ломаченко сполохав мережу фото із Зеленським

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко опублікував спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським.
Знімок зроблений у тренувальному таборі чемпіона на олімпійській базі в Кончі-Заспі — найімовірніше, вони бачилися у день візиту Зеленського на базу й зустрічі з призерами Європейських ігор-2019.
Володимир Олександрович побажав удачі Ломаченку в його майбутньому бою з Люком Кемпбеллом.
Президент України Володимир Зеленський @zelenskiy_official відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка @lomachenkovasiliy! Володимир Зеленський подякував Василю і його команду за той нелегкий труд який вони роблять прославляючи нашу країну 🇺🇦, і побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться в Велікобрітаніі🇬🇧 в Лондоні 31 -го серпня !!! 💪 #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial # lomus17 #Usyk #boxing #training # Україна # бокс # Ломаченко # Президент # спорт
У коментарях до фото користувачі злегка "потролили" Ломаченка і Зеленського: "Одна вагова категорія, спаринг-партнери", "Вово, якщо будеш себе погано вести, Вася дасть ляща!"
Нагадаємо, що раніше президента країни жорстко розкритикували після його ідеї провести в Україні Олімпіаду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дивне відео Ломаченка "з інопланетянами" викликало великий ажіотаж у мережі.
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