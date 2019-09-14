Головна Новини
14 вересня • оновлено в 19:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Дам урок": Усик отримав загрозу

2.9т Читати матеріал російською

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) впевнений, що переможе Олександра Усика (16-0, 12 КО) якщо українець переможе Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Джаррелл Міллер

Джаррелл Міллер

"Тайрон Спонг – мій брат. У нього дуже хороші шанси. Я не буду розкривати його секретів, ми кілька разів спарингували. Це буде дуже хороший бій, не списуйте з рахунків Спонга. Коли я з ним спарингував, то він доставив мені проблем. Можу сказати, що Усику краще не ловити гав в рингу зі Спонг. Якщо він навіть і переможе Спонга, чого, я сподіваюся, не станеться, то я тоді дам йому урок ", – пригрозив кримчанину Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV.

Новини
"Йому буде важко": жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим суперником Усика в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько Король Рингу.

31 серпня Спонг добув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в кошмарний нокаут.

Букмекер вже опублікували принизливі котирування на цю зустріч.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Джаррелл Міллер Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel