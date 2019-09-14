"Дам урок": Усик отримав загрозу

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) впевнений, що переможе Олександра Усика (16-0, 12 КО) якщо українець переможе Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Джаррелл Міллер

"Тайрон Спонг – мій брат. У нього дуже хороші шанси. Я не буду розкривати його секретів, ми кілька разів спарингували. Це буде дуже хороший бій, не списуйте з рахунків Спонга. Коли я з ним спарингував, то він доставив мені проблем. Можу сказати, що Усику краще не ловити гав в рингу зі Спонг. Якщо він навіть і переможе Спонга, чого, я сподіваюся, не станеться, то я тоді дам йому урок ", – пригрозив кримчанину Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим суперником Усика в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько Король Рингу.

31 серпня Спонг добув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в кошмарний нокаут.

Букмекер вже опублікували принизливі котирування на цю зустріч.

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