Далакян - Тайен: де дивитися чемпіонський бій непереможного українця

Непереможний український боксер Артем Далакян (16-0, 11 КО) 17 червня, в суботу, проведе в Києві перший захист титулу чемпіона світу WBA в найлегшій вазі. Суперником нашого боксера буде обов'язковий претендент з Таїланду Сірічай Тайен (50-3, 35 КО).

Трансляція в прямому ефірі запланована на телеканалі XSPORT. Початок вечора боксу в 18:00.

В андеркарті також відбудеться ще один титульний 12-раундовий бій програми за звання Інтерконтинентального чемпіона за версією Міжнародної Боксерської Асоціації (IBA), в якому українець Ігор Магурін (9-0-1, 4 КО) битиметься з італійцем Даніеле Лимон (16-6- 1, 5 КО).

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