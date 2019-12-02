Чорна діра: Уайлдер зробив дивну заяву про Кличка

Американський чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Уайлдер заявив, що за часів Володимира Кличка його співвітчизники не стежили за суперважкою вагою.

Бронзовий бомбардувальник зазначив, що напевно переміг би українця. "Американці не стежили за суперважким дивізіоном в епоху Кличка, тому що він був нудним. Тут, у Мецці боксу, тяжі зникли в чорній дірі. Багато хто навіть не знали, хто був чемпіоном світу у суперважкій вазі. Це турбувало мене. Тому я хотів стати чемпіоном, щоб повернути видовище. Чи зміг би я перемогти Володимира Кличка? Від цього питання ніколи не відкрутитися. Я боєць, тому я завжди буду говорити, що поб'ю кожного суперника", – цитує Уайлдера "Братство Кличко".

Деонтей Уайлдер (на передньому плані)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко потролив президента України Володимира Зеленського та його американського колегу Дональда Трампа. Він також висловив захоплення українською нацією.

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