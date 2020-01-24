Чемпіонський бій українського боксера скасували через коронавірус

Бій об'єднаного чемпіона світу за версіями WBO та WBC Хосе Карлоса Раміреса й обов'язкового претендента з України Віктора Постола скасований через епідемію коронавірусу в Китаї.

"Все однозначно відміняється. Ми ще повинні будемо зустрітися з керівництвом готелю і домовитися про скасування всіх домовленостей. Вони все розуміють, оскільки всі люди відмовляються від броні. Якби ми навіть вирішили провести поєдинок, то на нього б ніхто не прийшов", – заявив промоутер Боб Арум з Top Rank в інтерв'ю ESPN.

Віктор Постол Народна правда

Тренер Раміреса розповів, що менеджер боксера попросив їх поки не летіти в Китай і почекати 24 години. Він вважає, що бій може бути перенесений в США і відбутися через декілька тижнів. Усі вкрай стурбовані ситуацією, що склалася, і не хочуть ставити під загрозу нічиє здоров'я.

Нагадаємо, що поєдинок Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса був запланований на 1 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вбив вже 26 людей у Китаї, а кількість інфікованих наближається до тисячі та стрімко зростає.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!