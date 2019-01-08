Чемпіонка з боксу прикинулася новачком і ефектно покарала бійців — опубліковане відео

Чемпіонка з тайського боксу Жермен Йеп взяла участь у розіграші в одному із тренажерних залів у рідній Малайзії.

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Дівчина під виглядом новачка взяла участь у спарингу з місцевими бійцями. Вони декілька разів попередили дівчину, що їй може бути боляче, декілька разів ударивши її по обличчю і ногах. Жермен Йеп попросила зробити паузу, а після удару гонга почала битися у повну силу, чим приголомшила суперників.

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