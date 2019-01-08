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Чемпіонка з боксу прикинулася новачком і ефектно покарала бійців — опубліковане відео

5.3тЧитати матеріал російською

Чемпіонка з тайського боксу Жермен Йеп взяла участь у розіграші в одному із тренажерних залів у рідній Малайзії.

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Дівчина під виглядом новачка взяла участь у спарингу з місцевими бійцями. Вони декілька разів попередили дівчину, що їй може бути боляче, декілька разів ударивши її по обличчю і ногах. Жермен Йеп попросила зробити паузу, а після удару гонга почала битися у повну силу, чим приголомшила суперників.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як це було.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тайський боксер муай-тай Чалаван Пор Оннут став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен у Таїланді. Боєць вирубив земляка Раборга Лізорканка у четвертому раунді жахливим ударом ногою у підборіддя.

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