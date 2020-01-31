Головна Новини
1 лютого • оновлено в 01:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Чемпіонка світу з боксу безжально побила суперницю – опубліковано відео

554
Читати матеріал російською

Знаменита пуерториканка Аманда Серрано здобула нищівну перемогу над Симоною да Сілвою в андеркарті бою чемпіона WBC Деметріуса Андраде проти Люка Кілера в Майамі.

Поєдинок між жінками закінчився в третьому раунді, коли суддя пожалів суперницю Серрано, яка вже не могла чинити опір чемпіонці.

Аманда Серрано

Аманда Серрано

Sky Sports

Варто відзначити, що пуерториканка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, ставши першою жінкою, яка виграла чемпіонські пояси в більш, ніж чотирьох вагових категоріях. На її рахунку дев'ять титулів в семи різних категоріях. Крім того, вона взяла участь у двох боях MMA, здобувши 1 перемогу та 1 нічию.

Новини
Російського боксера відправили в нокаут кривавим аперкотом

Як повідомляв OBOZREVATEL, всесвітньо відомий YouTube-блогер Джейк Пол знищив свого колегу AnEsonGib'а в першому раунді поєдинку за правилами професійного боксу.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Тег
Книга рекордів Гіннеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги