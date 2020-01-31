Чемпіонка світу з боксу безжально побила суперницю – опубліковано відео

Знаменита пуерториканка Аманда Серрано здобула нищівну перемогу над Симоною да Сілвою в андеркарті бою чемпіона WBC Деметріуса Андраде проти Люка Кілера в Майамі.

Поєдинок між жінками закінчився в третьому раунді, коли суддя пожалів суперницю Серрано, яка вже не могла чинити опір чемпіонці.

Аманда Серрано Sky Sports

Варто відзначити, що пуерториканка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, ставши першою жінкою, яка виграла чемпіонські пояси в більш, ніж чотирьох вагових категоріях. На її рахунку дев'ять титулів в семи різних категоріях. Крім того, вона взяла участь у двох боях MMA, здобувши 1 перемогу та 1 нічию.

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