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Чемпіона Європи сенсаційно побив російський боксер - опубліковано відео

2.7тЧитати матеріал російською

Чемпіон Європи за версією EBU у напівсередній вазі Керман Лехаррага (27-1, 22 КО) сенсаційно програв екс-чемпіонові світу росіянину Давиду Аванесяну (24-3-1, 12 КО).

Керман Лехаррага

Керман Лехаррага

Twitter

Поєдинок в іспанському Більбао завершився в 9-му раунді.

Місцевий нокаутер володів ініціативою в дебюті зустрічі, але росіянин швидко зміг адаптуватися до стилю суперника, і вже в 4-му раунді відправив того в важкий нокдаун.

Лехаррага намагався переломити хід бою, але повністю поступився в розміні джебами. Втомившись в 8-му раунді, він у 9-му виявився притиснутий до канатів, змусивши рефері достроково зупинити побиття.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

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