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17 грудня • оновлено в 18:56
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Чемпіон у всьому: відомий співак записав пісню на вірші Усика

1.6т
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Василь Жадан, під чию пісню "Браття" український боксер Олександр Усик виходить на ринг, записав нову пісню під назвою "Вдячний я Богу", вірші якої належать нашому спортсмену.

"Ще у вересні минулого року я звернув увагу на один із віршів Саші, який він прочитав під час інтерв'ю Дмитру Гордону. Мені ці рядки буквально запали в душу. Наклав на них музику, відправив чернетку Саші. Він послухав, йому сподобалося", – цитує Жадана klitschko-brothers.com.

Олександр Усик

Олександр Усик

24 Канал

Він також розповів, про що попросив його Олександр перед записом пісні на студії.

"Єдине, попросив, щоб у текст пісні не вносилися ніякі зміни. Я записав композицію вже у студії і незабаром представлю її в Києві. Цією піснею хочу показати, що Саша талановитий не тільки в рингу – його літературні навички теж відповідають чемпіонським стандартам", – додав Жадан.

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Олександр Усик
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