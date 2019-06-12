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Чемпіон світу з боксу розібрався з інтернет-тролем, який його ображав: показове відео

10.2тЧитати матеріал російською

6-кратний чемпіон світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Заб Джуда (44-10, 30 КО) став учасником незвичайного епізоду.

У себе на батьківщині в США 41-річний боксер вирішив розібратися з якимось інтернет-тролем на ім'я Ноель. Після поразки Джуди від співвітчизника Клетус Селдіна (24-1, 20 КО) 8 червня, диванний боєць написав коментар в Instagram про те, що Заб Джуда вже старий, втратив усі навички і взагалі переоцінений.

Спортсмен знайшов у реальному житті цієї людини і влаштував йому очну ставку. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як все було.

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США
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