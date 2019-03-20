Чемпіон світу проведе бій з Кличком: названо умову і терміни

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер планує провести бій з українцем Володимиром Кличком.

Кличко — Уайлдер Instagram

19 березня Уайлдер відмовився підписувати контракт зi стрімінговою платформою DAZN, натомість продовживши партнерство з телеканалом Showtime. На Showtime 18 травня відбудеться показ найближчого бою Деонтея проти Домініка Брiзiла.

У разі успішного захисту свого титулу, "бомбардувальник" планує провести наступний бій з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Володимиром Кличком, повідомляє mmania.com. Легендарний українець завершив кар'єру у 2017-му після поразки від Ентоні Джошуа.

Джерела з Fight Sports стверджують, що бій Уайлдер — Кличко може відбутися в кінці цього року.

Уайлдер 2 грудня 2018 року не зміг перемогти британця Тайсона Ф'юрі. Поєдинок на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) сенсаційно завершився внічию.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кличко отримав від DAZN нову фантастичну пропозиція щодо свого повернення у ринг. Попередньо планувалося, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Минулого тижня Володимир Кличко відновив тренування.

Першим суперником українця називали Ділліана Уайта. Букмекери навіть почали приймати ставки на цей бій, а пізніше з'явився постер до передбачуваного поєдинку.

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