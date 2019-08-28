Чемпіон світу переміг нокаутом в кривавому бою з двома нокдаунами

Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) мексиканець Хуан Франсиско Естрада (40-3, 27 КО) ефектно переміг претендента з США Діуейна Бімона (16-2-1, 11 КО).

Американський боксер вирішив побудувати бій на ближній дистанції і поплатився за це вже в 2-му раунді. Спочатку Бімона відправили у флеш-нокдаун, а потім він пропустив серію лівих бокових, знову впавши на кинувся.

У 7-й трихвилинці Естрада потряс опонента і завдав йому криваве розсічення біля ока. Чемпіон продовжив тиснути і змусив рефері припинити побиття в 9-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американського боксера відправили в моторошний нокаут на вечорі боксу в Нашуа (штат Нью-Гемпшир, США). Поєдинок завершився на 94-й секунді, коли спортсмен пропустив лівий бічний і надовго відключився.

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