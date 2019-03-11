Чемпіон світу "наїхав" на "Ломаченка, який ховається"

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) звинуватив Василя Ломаченка в зриві їхнього спільного поєдинку.

"Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank. Їм не цікаво битися зі мною. Їм цікаві Кролла, Педраса, Коммi. У них є свій графік, а я не збираюся нікого чекати. Я готовий іти на ризик, завойовувати свою спадщину. Я готовий битися з будь-яким суперником, і навіть Ломаченком. Я б хотів цього бою, але Арум зі своєю компанією жодного разу до мене не звернувся. Вони організували бій з Педрасою, попереду бій з Кроллою. Вони молодці, вони спланували наступні поєдинки Ломаченка, але я не буду сидіти і чекати", – сказав Гарсія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Майки Гарсія дебютує в напівсередній ваговій категорії поєдинком проти чемпіона дивізіону за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Ерола Спенс. Букмекери вже опублікували котирування на бій.

Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

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