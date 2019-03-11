МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Чемпіон світу "наїхав" на "Ломаченка, який ховається"

1.5тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) звинуватив Василя Ломаченка в зриві їхнього спільного поєдинку.

"Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank. Їм не цікаво битися зі мною. Їм цікаві Кролла, Педраса, Коммi. У них є свій графік, а я не збираюся нікого чекати. Я готовий іти на ризик, завойовувати свою спадщину. Я готовий битися з будь-яким суперником, і навіть Ломаченком. Я б хотів цього бою, але Арум зі своєю компанією жодного разу до мене не звернувся. Вони організували бій з Педрасою, попереду бій з Кроллою. Вони молодці, вони спланували наступні поєдинки Ломаченка, але я не буду сидіти і чекати", – сказав Гарсія.

Новини
Ломаченко — Кролла: букмекери опублікували принизливі котирування на чемпіонський бій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Майки Гарсія дебютує в напівсередній ваговій категорії поєдинком проти чемпіона дивізіону за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Ерола Спенс. Букмекери вже опублікували котирування на бій.

Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Майкі ГарсіяВасиль Ломаченко
Джерело
Джерело:Tribuna
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки