Володар титулу WBA у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) Халід Яфай (26-1, 15 KO) сенсаційно програв титул представнику Нікарагуа Роману Гонсалесу (49-2, 41 KO).

Поєдинок на арені The Ford Center at The Star в каліфорнійському місті Фріско (США) завершився в 9-му раунді. Гонсалес з перших хвилин бою виглядав яскравіше, відмінно працював по корпусу, перебивав чемпіона, і часто перевіряв голову опонентові фірмовими аперкотами.

В кінці 8-й трихвилинки британський боксер побував на канвасi, а в 9-му Гонсалес правим прямим у щелепу здобув перемогу і став новим чемпіоном світу.

. @chocolatitobox está de nuevo en la cima del boxeo, tras derrotar por la vía del nocaut a Khalid Yafai . Luego de 8 asaltos de gran boxeo, el # nicaragüense tumbó con una potente derecha al británico en el 9no round. Ahora es el campeón de las 115 libras de la AMB. pic.twitter.com/url4uvVhfu - Harold Briceño (@BriceoHarold) March 1, 2020

