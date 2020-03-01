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1 березня • оновлено в 12:21
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Чемпіон світу Халід Яфай брутальним нокаутом програв Роману Гонсалесу

1.9т
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Володар титулу WBA у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) Халід Яфай (26-1, 15 KO) сенсаційно програв титул представнику Нікарагуа Роману Гонсалесу (49-2, 41 KO).

Поєдинок на арені The Ford Center at The Star в каліфорнійському місті Фріско (США) завершився в 9-му раунді. Гонсалес з перших хвилин бою виглядав яскравіше, відмінно працював по корпусу, перебивав чемпіона, і часто перевіряв голову опонентові фірмовими аперкотами.

В кінці 8-й трихвилинки британський боксер побував на канвасi, а в 9-му Гонсалес правим прямим у щелепу здобув перемогу і став новим чемпіоном світу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
США
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