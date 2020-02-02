Чемпіон Росії з боксу потрапив у скандал iз наркотиками й вирубив поліцейського

Чемпіон Росії 2018 року з боксу у ваговій категорії до 81 кілограма Георгій Кушіташвілі напав на співробітника Росгвардії після того, як той спробував забрати наркотики.

Георгій Кушіташвілі ТВЦ

Кушіташвілі та його приятель Овік Оганісян приїхали на таксі та зайшли в під'їзд будинку на набережній Фрунзе. Співробітники правоохоронних органів простежили за ними й побачили, як спортсмени беруть закладку (схованка з наркотичним засобом – прим. Ред). Після цього Кушітанашвілі вдарив росгвардійця в ніс. У пакунку, який знайшли в боксера, виявився приблизно грам кокаїну, пише Telegram-канал Baza.

Потерпілий був госпіталізований, а нападники затримані. Крім статті за напад на співробітника Росгвардії, чемпіонові Росії тепер загрожує і 228 стаття (Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річний спортсмен належить до складу збірної Росії. У 2017 році його не пустили на чемпіонат Європи до Харкова.

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