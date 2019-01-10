''Чемпіоне, йди сюди'': Усик виклав несподіване відео і справив фурор в Instagram

Володар титулів за версіями WBC, WBO, IBF та WBА у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) виклав відео з улюбленим конем на прізвисько Чемпіон.
У ролику український боксер свистом кличе коня, який відразу ж підбігає до господаря. Кліп викликав бурхливий захват у коментарях.
"Красень який", "Супер", "Оце так клас", "Крутяк", — не стримуються шанувальники українця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 листопада абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захистив всі свої титули в бою проти Тоні Белью. Кримчанин здобув важку перемогу нокаутом у 8-му раунді.
Після цього поєдинку наш боксер прийняв рішення перейти у суперважі.
Одним з варіантів продовження кар'єри Усика в першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. При цьому на бій з американцем претендує не тільки український боксер.