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''Чемпіоне, йди сюди'': Усик виклав несподіване відео і справив фурор в Instagram

2.7тЧитати матеріал російською

Володар титулів за версіями WBC, WBO, IBF та WBА у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) виклав відео з улюбленим конем на прізвисько Чемпіон.

У ролику український боксер свистом кличе коня, який відразу ж підбігає до господаря. Кліп викликав бурхливий захват у коментарях.

"Красень який", "Супер", "Оце так клас", "Крутяк", — не стримуються шанувальники українця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Олександр Усик
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