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19 лютого • оновлено в 00:15
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"Часи Януковича": у знаменитого українського боксера заявили про "диктатуру в Україні"

1.9т
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Менеджер українського суперважкоатлета Віктора Вихриста Андрій Котельник обурений покаранням з боку Федерації боксу України.

Андрій Котельник

Андрій Котельник

Bigmir.net

"Коли ми були впевнені в рішенні Вихриста, я подзвонив в ФБУ і поставив їх до відома, що завтра він підпише контракт. Раніше ми не могли цього зробити. Я не хотів, щоб сталося так, що він не підпише контракт і стане запасним варіантом у збірної. Зі свого боку я вчинив правильно і коректно. А федерація каже, що потрібно було повідомити за 2 тижні. Хто встановлює ці ліміти? Вони ухвалили ганебне рішення. Сьогодні 2014 або 2013-й? Диктатура? Мені це нагадує часи Януковича. що хочемо, те і робимо. Людям, які ухвалили таке рішення, не мiсце в федерації. Вони дискредитують мене, людину, яка прославляла країну", – сказав Котельник в ефірі Youtube-каналу "Сила спорту".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Віктор Вихрист повідомив, що не виступатиме в аматорському боксі на Олімпіаді.

Після цього Федерація боксу України ухвалила рішення висловити недовіру менеджеру Вихриста Андрію Котельнику і заборонити йому на 3 роки брати участь у всіх без винятку офіційних заходах ФБУ.

16 лютого Вихрист вперше висловився про конфлікт із федерацією. Крім того, в Кременчуці місцеві чиновники збираються позбавити Віктора Вихриста стипендії та квартири через його перехiд у професіонали.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Віктор Вихрист
Джерело
Джерело: tribuna
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