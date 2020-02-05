"Час закінчується": Лопес зробив зухвалий випад на адресу Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що перемога над українцем Василем Ломаченком, "час якого закінчується", прискорить його підйом на вершину.

"Лома близький до завершення кар'єри. Він б'ється на професійному рівні вже сім років, намагаючись досягти максимальних висот, оскільки знає, що його час закінчується. Мені зараз лише 22 роки. У мене попереду довга кар'єра, а перемога над ним прискорить процес мого підйому на вершину", – заявив Лопес в інтерв'ю агентству Business insider.

Теофімо Лопес УНІАН

Він також назвав орієнтовні терміни проведення бою між ним і Ломаченком.

"Ми вели переговори про те, щоб запланувати поєдинок на квітень, але через місце його проведення нам довелося перенести все на травень або червень", – додав Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс зробив свій прогноз на бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

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