ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Був жахливим": американський тренер нахамив Ломаченку

2.1тЧитати матеріал російською

Американський тренер Теофімо Лопес-старший, відомий своєю неприязню до Василя Ломаченка, зробив нову скандальну заяву про українського чемпіона.

На думку фахівця, наш боксер показав у поєдинку проти британця Ентоні Кролли не найяскравіший перфоманс.

Новини
WBO поставила на місце росіян, які наїхали на Ломаченка

Теофімо Лопес-старший із сином

Теофімо Лопес-старший із сином

Naaju

"Знаєте, Ентоні Кролла вийшов на ринг просто для того, щоб програти. Він взагалі не показав волі до перемоги. Ломаченко почав розбивати його з першого ж раунду. Виступ Ломаченка був жахливим. Ось коли ми викидаємо джеб, то робимо це для того, щоб вбити свого суперника, а коли хтось робить це, як Ломаченко, мені це не подобається. Всі хочуть добре провести поєдинок, але для того, щоб це зробити, потрібно принести видовище! Арена ж залишалася тихою під час усього бою Ломаченка", – заявив Лопес-старший в інтерв'ю FightHype.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес-молодший назвав себе королем боксу в легкій вазі, кинувши виклик Василю Ломаченку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Теофімо ЛопесВасиль Ломаченко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ogorodnikova Gala
Ogorodnikova Gala
Сначала покажи, Теофимо, как минимум, такой же результат, как Ломаченко! А потом включай свой говномет! Ах, да! Я забыла: у латиносов же так принято. Надо же попиариться на более успешных!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Waller Eve
Waller Eve
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 7000 до 8000 доларів на тиждень. Мій брат був без роботи протягом трьох місяців, а попередній місяць її чек склав $ 29465, працюючи вдома протягом 3 годин на день, а заробіток м0жeе бутии ще більшимм з часoм ... перейдіть на цей сайт, щoб дізнатися більше. перевірте більше тут ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки