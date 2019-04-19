"Був жахливим": американський тренер нахамив Ломаченку

Американський тренер Теофімо Лопес-старший, відомий своєю неприязню до Василя Ломаченка, зробив нову скандальну заяву про українського чемпіона.

На думку фахівця, наш боксер показав у поєдинку проти британця Ентоні Кролли не найяскравіший перфоманс.

Теофімо Лопес-старший із сином Naaju

"Знаєте, Ентоні Кролла вийшов на ринг просто для того, щоб програти. Він взагалі не показав волі до перемоги. Ломаченко почав розбивати його з першого ж раунду. Виступ Ломаченка був жахливим. Ось коли ми викидаємо джеб, то робимо це для того, щоб вбити свого суперника, а коли хтось робить це, як Ломаченко, мені це не подобається. Всі хочуть добре провести поєдинок, але для того, щоб це зробити, потрібно принести видовище! Арена ж залишалася тихою під час усього бою Ломаченка", – заявив Лопес-старший в інтерв'ю FightHype.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес-молодший назвав себе королем боксу в легкій вазі, кинувши виклик Василю Ломаченку.

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