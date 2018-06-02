"Було б нерозумно ..." Ломаченко зробив заяву про подальшу кар'єру

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) зізнався, що поки не хоче бою з Майки Гарсією.

"Після такого періоду поза рингом було б нерозумно відразу ж провести поєдинок з Гарсією. Я хотів би бій проти кого-то на кшталт Бельтрана, з ним буде простіше, ніж з Майки. Я так само зацікавлений в бою з Гарсією, як і ви. Цей поєдинок відбудеться, всього лише питання часу", - сказав Ломаченко в інтерв'ю Los Angeles Times.

Новини Ломаченко відмовився від чемпіонського пояса

Нагадаємо, що 31 травня Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) успішно переніс хірургічне втручання на правому плечі. Операцію провели в одній з клінік Лос-Анджелеса.