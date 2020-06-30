Були сторонні предмети: брат Уайлдера звинуватив Ф'юрі в нечесній перемозі

Молодший брат Деонтея Уайлдера Марселлос звинуватив Тайсона Ф'юрі в нечесній перемозі в чемпіонському бою за титул WBC.

Як повідомляє видання EssentiallySports, лікарі знайшли вм'ятину на голові Уайлдера після поєдинку з Ф'юрі і заявили, що вона могла з'явитися внаслідок удару тупим предметом, який був захований в рукавичці британця. Відзначимо, що головний тренер Деонтея Джей Діс стежив за тим, як Ф'юрі перев'язують кулаки і надягають рукавички.

"Знаєте, бути великим дуже важко. Вони будуть використовувати всі методи, щоб скинути вас із вершини. Найжахливіше – це те, що навіть люди з вашої команди заради грошей або слави можуть допомогти вашим суперникам. Після останнього бою лікарі знайшли на голові мого брата вм'ятину, яка з'явилася після удару тупим предметом. Жодна рукавичка або кулак не можуть завдати такої шкоди", – написав Марселлос у себе в Instagram-Сторіс.

Нагадаємо, що в ніч на 23 лютого Ф'юрі завоював пояс WBC, нокаутувавши Уайлдера в сьомому раунді поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець назвав справжню причину поразки в бою з британським боксером.