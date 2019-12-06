Букмекери несподівано змінили прогноз на реванш Джошуа – Руїс

Британець Ентоні Джошуа продовжує вважатися фаворитом матчу-реваншу з Енді Руїсом, проте аналітики суттєво знизили шанси ексчемпіона на перемогу.

Поєдинок пройде в суботу, 7 грудня, в Саудівській Аравії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс 2. Орієнтовний початок – о 22:45 за київським і о 23:45 за московським часом.

Джошуа – Руїс

Ставки на перемогу Джошуа зараз приймаються з коефіцієнтом 1,44 (було – 1,36). Показники на нічию змінилися з 34,00 на 29,00. А котирування на повторний успіх мексиканського чемпіона досягають рівня 2,75 (було – 3,00). Відзначимо, що букмекери як і раніше впевнені в тому, що бій не пройде всю дистанцію, приймаючи ставки на достроковий успіх одного з боксерів з показником 1,28 (було – 1,22).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що Ентоні Джошуа завдали серйозної шкоди під час одного зі спарингів.

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