Британський боксер забив непереможного суперважковаговика в чемпіонському бою

Британець Даніель Дюбуа (12-0, 11 КО) завдав першої поразки в кар'єрі співвітчизнику Нейтену Горману (16-1, 11 КО), завоювавши вакантний титул чемпіона Великобританії в суперважкій вазі.

Головний поєдинок вечора боксу на O2 Arena в Лондоні завершився технічним нокаутом 23-річного Горман.

З самого початку бою Дюбуа працював першим номером, зайнявши центру рингу. У другому раунді Горман притиснувся до канатів і був відправлений в нокдаун.

Розв'язка наступила в п'ятому раунді. У 21-річного Деніела пройшло кілька джебів і правий боковий через руку. Горман зміг піднятися, але рефері вирішив зупинити бій.

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Новини Українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього вечора боксу Джо Джойс (10-0, 9 КО) здобув перемогу над Брайантом Дженнингсом (24-4, 14 КО) одноголосним рішенням суддів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал