Британський боксер забив непереможного суперважковаговика в чемпіонському бою

Британець Даніель Дюбуа (12-0, 11 КО) завдав першої поразки в кар'єрі співвітчизнику Нейтену Горману (16-1, 11 КО), завоювавши вакантний титул чемпіона Великобританії в суперважкій вазі.
Головний поєдинок вечора боксу на O2 Arena в Лондоні завершився технічним нокаутом 23-річного Горман.
З самого початку бою Дюбуа працював першим номером, зайнявши центру рингу. У другому раунді Горман притиснувся до канатів і був відправлений в нокдаун.
Розв'язка наступила в п'ятому раунді. У 21-річного Деніела пройшло кілька джебів і правий боковий через руку. Горман зміг піднятися, але рефері вирішив зупинити бій.
Дюбуа - Горман
Дюбуа - Горман
Дюбуа - Горман
Дюбуа - Горман
Дюбуа - Горман
Дюбуа - Горман
Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього вечора боксу Джо Джойс (10-0, 9 КО) здобув перемогу над Брайантом Дженнингсом (24-4, 14 КО) одноголосним рішенням суддів.
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