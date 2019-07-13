Британський боксер переміг ефектним нокаутом в чемпіонському бою

Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) здобув дострокову перемогу над Біллі Дібом (45-6, 26 KO) і завоював пояс WBC International.

У другому раунді австралієць побував на настилі рингу, пропустивши хука зліва, проте зумів піднятися і продовжити бій. У третьому раунді Хан вибив капу з рота суперника.

Хан -Діб Twitter.com/amirkingkhan

Хан -Діб Twitter.com/amirkingkhan

Хан -Діб Twitter.com/amirkingkhan

Бій завершився в четвертій трихвилинці, коли британець серією ударів по корпусу притиснув опонента до канатів і відправив його в нокдаун. Кут Диба викинув рушник, після чого рефері відразу зупинив зустріч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні цього року Хан програв в титульному бою проти чемпіон світу за версією WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО). 31-річний американець відправив британського боксера в нокдаун вже в першій трихвилинці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram