Брат Хабіба задушив українського бійця в чемпіонському бою

Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Тарас Грицьків програв чемпіону в легкій вазі (61,2 кг) Умару Нурмагомедову. Головний бій на турнірі GFC 14 пройшов в російському Каспійську.

У першому раунді двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова успішно провів задушливий прийом, захистивши чемпіонський титул.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пуерторіканська дівчина-боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) стала учасницею курйозного інциденту на турнірі Superkombat Fighting Championship. Під час бою у неї з майки випали груди.

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