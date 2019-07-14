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Брат Хабіба задушив українського бійця в чемпіонському бою

Брат Хабіба задушив українського бійця в чемпіонському бою
Поєдинок пройшов у російському Каспійську
12.2т Читати матеріал російською

Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Тарас Грицьків програв чемпіону в легкій вазі (61,2 кг) Умару Нурмагомедову. Головний бій на турнірі GFC 14 пройшов в російському Каспійську.

У першому раунді двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова успішно провів задушливий прийом, захистивши чемпіонський титул.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пуерторіканська дівчина-боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) стала учасницею курйозного інциденту на турнірі Superkombat Fighting Championship. Під час бою у неї з майки випали груди.

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MMA
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Против лома нет приема.
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Сало Уронили
Сало Уронили
как-то скромненько все украинские"СМИ" промолчали,что Умар Магомеднабиевич Нурмагомедов ( Россия）
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Себостьян Прейро, Оборжаться))) Дагестан - Ичкерия))) Географию учил, балбес?)))
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К Денис
К Денис
Себостьян Прейро, мудачек.... Если Дагестан ичкерия))) то ты мра зь свинотная живёшь не по праву на территории Речь Посполита)))) сваливай пока жив циганенок
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