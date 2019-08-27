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"Брали й били": Усик різко наїхав на фанатів

1.6т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик висловив свою точку зору про сварки в соцмережах із взаємними образами і пояснив, як у його дитинстві виховували людей, які говорили гидоту.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

"Не звертайте увагу, будь ласка. Спробуйте себе потренувати, не відповідаючи дурням. Їм не потрібна істина. Їм потрібен ср*ч, який вони розводять у коментарях, у житті своєму, всюди. Їм потрібен, як кажуть, хайп. Якщо взяти, наприклад, моє дитинство — 15-17 років, то за те, що зараз відбувається, як вони базікають в інтернеті, які речі вони говорять, за це просто били, просто брали і били у дворі!" — розповів Усик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олександр Усик різко висловився про проведення боїв із російськими боксерами.

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Особа
Олександр Усик
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