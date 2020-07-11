Відомий український боксер Іван Редкач влаштував перепалку в Facebook з віцепрезиденткою Ліги професійного боксу Аліною Шатерніковою під постом про спаринг з Джервонтою Девісом.

Редкач висловив обурення поведінкою Девіса, який виклав відео в якому б'є українця, при цьому другу частину спарингу, де ситуація перевернулася, розміщувати не став.

Бомжів привозите в Україні, – Редкач відповів Шатерніковою Facеbook Івана Редкача

Шатернікова в коментарях поколола Івана, зазначивши що Девіс його зачепив таким кліпом. Ця фраза викликала бурхливу реакцію в українського боксера.

"Аліна, нікого не зачепило. Ти – організатор турнірів профі боксу в Україні, дивись, щоб суперники добре проходили медогляд і томографію, а то бомжів привозите в Україні. Привези, будь ласка, хоч одну хорошого бійця для хороших українських боксерів для досвіду, а то тi і будуть все життя сидіти на мішочнiй дієті", – різко відповів Редкач.

Бомжів привозите в Україні, – Редкач відповів Шатерніковою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Шатернікова заявила, що не підтримує позицію Олександра Усика і Василя Ломаченка по відношенню до нашої країни-сусідки і її жителiв.

"Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братерську єдність з росіянами. Це їх вибір", – прокоментувала скандал Аліна.