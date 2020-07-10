Боксери одночасно відправили один одного в нокдаун під час бою в США (Джерело фото - YouTube).

У США на вечорі боксу промоутерської компанії Top Rank в поєдинку між американцями Пітером Кортесом і Корі Чемпіоном стався курйозний момент – боксери одночасно відправили один одного в нокдаун.

У стартовому відрізку бою суперники обмінялися потужними ударами з правої, після якого Кортес зумів втриматися на ногах, а його суперник – ні. Незважаючи на це, Чемпіон, який вважався аутсайдером поєдинку, тричі відправляв свого візаві в нокдаун протягом першого раунду. Після третього падіння Кортеса на канвас рефері зупинив бій і присудив Чемпіону перемогу технічним нокаутом.

Вона стала для нього другою в п'яти поєдинках. Що стосується його суперника, то це друга його поразка у чотирьох боях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в протистоянні двох бійців змішаних єдиноборств Едера Лопеса і Дієго Невеша трапився подвійний нокдаун, після якого один з бійців так і залишився на канвасі.