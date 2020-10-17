Турецький професійний боксер Ахмет Кемалоглу, який обвинувачується в побитті та вбивстві своєї дівчини, сказав на суді, що його слід звільнити на підставі обмеженої осудності, оскільки він не може згадати, що сталося.

26-річний Кемалоглу в травні цього року під час спільної ізоляції через коронавiрус кухонним ножем зарізав 25-річну Зейнеп Сенпінар.

Пара погодилася розлучитися місяцем раніше, але через карантин вони все ще проживали разом, що і стало причиною конфлікту. Справа була вперше передано в суд на цьому тижні.

Виступаючи на судовому засіданні, боксер заявив: "Я не пам'ятаю того, як це сталося".

На питання, чи погодився він з тим, що завдав їй удар, боксер відповів прокурору: "Я не пам'ятаю, вдарив я її ножем чи ні. У мене є психологічні проблеми".

Адвокат сім'ї убитої Хайдар Ікізер в інтерв'ю Yahoo висловив обурення ситуацією, що склалася Юрист зазначив, що не розуміє, чому спортсмена знову відправляють на ще один тест, на цей раз в Стамбульський інститут судової медицини, якщо раніше психоневрологічна експертиза визнала його осудним.

"Це виглядає так, нiби суд готує основу для полегшення вироку через пом'якшуючi обставини. Така ситуація все частіше і частіше зустрічається у подібних справах по всій Туреччині", – сказав він.

На слуханні, яке тривало близько трьох годин, було вирішено перенести справу на 28 січня 2021 року, коли будуть отримані нові результати експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського боксера суворо побили в Білорусі, нокаутувавши в першому раунді.