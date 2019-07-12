Боксер з Сум потужним нокаутом здобув чемпіонський титул

Боксер із міста Суми, який проживає і тренується в Італії, Сергій Демченко завоював титул чемпіона Євросоюзу за версією EBU.

Поєдинок відбувся в Римі в рамках боксерського шоу. Суперником Демченка був французький боєць Хакім Зуліха. Суперники змагалися за вакантний титул у напівважкій вазі (до 79,4 кг) і влаштували яскравий кривавий бій.

Сергій Демченко isport.ua

У 5-му раунді ветеран із України потряс опонента, кинувся на добивання, але той все ж дотягнув до хвилинної перерви. В 7-му раунді Демченко знову похитнув суперника. Цього разу в справу втрутився рефері, який зупинив бій. Технічним нокаутом впевнену перемогу здобув Демченко.

Serhiy Demchenko (22-14-1) TKO-7 Hakim Zoulikha (26-11), to claim the EBU Light heavyweight title #BlandamuraMorrison pic.twitter.com/yeG02jF4La — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) July 11, 2019

Сергій Демченко, якому у вересні 2019-го виповнюється 40 років, професійну боксерську кар'єру почав у 2004 році. На його рахунку 37 боїв, у яких він здобув 22 перемоги (15 із них — нокаутом).

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