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Боксер з Сум потужним нокаутом здобув чемпіонський титул

4.3т Читати матеріал російською

Боксер із міста Суми, який проживає і тренується в Італії, Сергій Демченко завоював титул чемпіона Євросоюзу за версією EBU.

Поєдинок відбувся в Римі в рамках боксерського шоу. Суперником Демченка був французький боєць Хакім Зуліха. Суперники змагалися за вакантний титул у напівважкій вазі (до 79,4 кг) і влаштували яскравий кривавий бій.

Сергій Демченко

Сергій Демченко

isport.ua

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Непереможний боксер нокаутував суперника "смертельним" ударом

У 5-му раунді ветеран із України потряс опонента, кинувся на добивання, але той все ж дотягнув до хвилинної перерви. В 7-му раунді Демченко знову похитнув суперника. Цього разу в справу втрутився рефері, який зупинив бій. Технічним нокаутом впевнену перемогу здобув Демченко.

Сергій Демченко, якому у вересні 2019-го виповнюється 40 років, професійну боксерську кар'єру почав у 2004 році. На його рахунку 37 боїв, у яких він здобув 22 перемоги (15 із них — нокаутом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер із команди Путіна зробив несподівану заяву.

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Місце
Італія Рим
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