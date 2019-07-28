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Боксер, якого хотів заткнути Ломаченко, переміг яскравим нокаутом

26.1т Читати матеріал російською

Екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі Юріоркіс Гамбоа (30-2, 18 КО), якому хотів "заткнути рот" Ломаченко, добув дострокову перемогу над пуерторіканцем Романа Мартінесом (30-4-3, 18 КО).

Гамбоа (праворуч) - Мартінес

Гамбоа (праворуч) - Мартінес

ShowtimeBoxing

Поєдинок проходив в Балтіморі і завершився у другому раунді технічним нокаутом від 37-річного кубинця.

Гамбоа перевершував суперника в швидкості і двічі зміг відправити Мартінеса на настил рингу. Вдруге Роман не зміг піднятися до закінчення відліку рефері.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Головна загроза Ломаченка забив суперника в чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко не виключив своєї поразки в поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

Наш співвітчизник повернеться в ринг 31 серпня в об'єднавчому бою відразу за три чемпіонські пояси.

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Особа
Юрiоркіс Гамбоа
Місце
США
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