Боксер, якого хотів заткнути Ломаченко, переміг яскравим нокаутом

Екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі Юріоркіс Гамбоа (30-2, 18 КО), якому хотів "заткнути рот" Ломаченко, добув дострокову перемогу над пуерторіканцем Романа Мартінесом (30-4-3, 18 КО).

Поєдинок проходив в Балтіморі і завершився у другому раунді технічним нокаутом від 37-річного кубинця.

Гамбоа перевершував суперника в швидкості і двічі зміг відправити Мартінеса на настил рингу. Вдруге Роман не зміг піднятися до закінчення відліку рефері.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

💥 Yuriorkis Gamboa stops Roman Martinez with this beautiful left hook in round 2.



pic.twitter.com/ozX93hmyes