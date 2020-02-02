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2 лютого • оновлено в 20:24
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Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, здійснив мерзенний вчинок з дружиною - відеофакт

1.8т
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Американський боксер Джервонта Девіс (22-0-0, 21 KO), який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, під час перегляду баскетболу схопив свою дружину за горло і виштовхав її з залу.

Інцидент стався в Майамі, де пара дивилася благодійний матч. У якийсь із моментів подружжя почали лаятись, після чого боксер не зміг стриматися і здiйснив рукоприкладство над жінкою.

"Я ніколи не бив її. Так, я був агресивний і сказав їй вийти, але вона мати моєї дитини, я ніколи не робив їй боляче", - прокоментував свою поведінку Девіс.

Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, здійснив мерзенний вчинок з дружиною - відеофакт

@gervontaa

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Особа
Джервонта Девiс
Місце
США Майамі
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