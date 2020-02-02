Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, здійснив мерзенний вчинок з дружиною - відеофакт

Американський боксер Джервонта Девіс (22-0-0, 21 KO), який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, під час перегляду баскетболу схопив свою дружину за горло і виштовхав її з залу.
Інцидент стався в Майамі, де пара дивилася благодійний матч. У якийсь із моментів подружжя почали лаятись, після чого боксер не зміг стриматися і здiйснив рукоприкладство над жінкою.
"Я ніколи не бив її. Так, я був агресивний і сказав їй вийти, але вона мати моєї дитини, я ніколи не робив їй боляче", - прокоментував свою поведінку Девіс.
@gervontaa
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Девіс вважає себе готовим до бою з абсолютним чемпіоном у цій категорії Василем Ломаченком.
Раніше Девіс обіцяв убити в рингу Василя.
Американець перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа влаштував бійку. На церемонії зважування перед поєдинком за вакантний "регулярний" титул WBA в легкій вазі 25-річний Девіс штовхнув суперника, спровокувавши скандал.
Сама поєдинок за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі Девіс - Гамбоа завершився за кілька секунд до 12-го раунду.
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