Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, виграв бій нокаутом на останніх секундах

Американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) здобув дострокову перемогу над досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі.

Девіс - Гамбоа twitter.com/sttouponse

Варто відзначити, що титулом "суперчемпіона" в цій категорії (до 61,2 кг) володiє український боксер Василь Ломаченко.

Головний бій вечора на арені State Farm Arena в Атланті (США) завершився за кілька секунд до кінця 12-го раунду.

25-річний уродженець Балтімора працював в рингу більш агресивно і впевнено, повністю домінуючи над опонентом. У другому і восьмому раундах Джервонта відправляв суперника в нокдаун, а в заключній трихвилинці нокаутував кубинця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Джервонта "Танк" Девіс, який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа влаштував бійку.

На церемонії зважування перед поєдинком за вакантний "регулярний" титул WBA в легкій вазі 25-річний Девіс штовхнув суперника, спровокувавши скандал.

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