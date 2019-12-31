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31 грудня • оновлено в 18:48
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Боксер, який чотири роки не виходив на ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

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Філіппінський боксер другої найлегшої ваги Джунріель Рамонал створив чергову грандіозну сенсацію на шоу в японському Токіо, завоювавши чемпіонський пояс WBO Asia Pacific.

Рамонал, який не виходив на ринг протягом чотирьох років з 2014-го по 2018-й рік, вже в першому раунді нокаутував місцевого чемпіона Юсаку Кугу. Філіппінець вважався явним андердогом, але вже в середині стартового раунду відправив суперника на канвас потужним кросом з правої в голову.

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Японець зумів піднятися на рахунок сім, проте дуже невпевнено стояв на ногах і змусив рефері зупинити поєдинок. Відзначимо, що це вже другий апсет у виконанні Рамонала – у жовтні він побив іншого представника Японії Шінго Ваке.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WBO
Місце
Японія Токіо
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