Боксер, який чотири роки не виходив на ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

Філіппінський боксер другої найлегшої ваги Джунріель Рамонал створив чергову грандіозну сенсацію на шоу в японському Токіо, завоювавши чемпіонський пояс WBO Asia Pacific.

Рамонал, який не виходив на ринг протягом чотирьох років з 2014-го по 2018-й рік, вже в першому раунді нокаутував місцевого чемпіона Юсаку Кугу. Філіппінець вважався явним андердогом, але вже в середині стартового раунду відправив суперника на канвас потужним кросом з правої в голову.

