Американський боксер Клей Коллард (6-2-3, 2 КО) здобув ефектну перемогу нокаутом над 19-річним співвітчизником Реймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На рингу готелю Inn of the Mountain Gods, в Руідозо, штат Нью-Мехіко, США, бійці вже з перших секунд влаштували яскравий розмін ударами, справедливо претендуючи на номінацію "раунд року".

По ходу зустрічі Коллард встиг впасти в нокдаун, але знайшов в собі сили піднятися і переламати зустріч. У другому раунді 26-річний Клей влаштував своєму юному опонентові справжню "криваву баню", змусивши рефері зупинити бій.

Новини Боксер піднявся після нокдауну і в кривавому бою виграв чемпіонський пояс Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня американський чемпіон середньої ваги Деметреус Андраде добув ефектну перемогу над Люком Кілером з Ірландії і захистив пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO). Андраде відправив суперника в нокдаун першим же ударом.

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