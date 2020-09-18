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Боксер Сіренко про Повєткіна: те, що говорили про Україну, викликало повагу

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
7,2 т.
Владислав Сіренко (крайній праворуч) спарингував з Олександром Повєткіним. Джерело: Instagram Олександра Повєткіна

Український боксер Владислав Сіренко зізнався, що відчував хвилювання перед тим, як стати спаринг-партнером росіянина Олександра Повєткіна.

Про це він заявив в інтерв'ю SportarenaTV. За словами супертяжа, він побоювався засудження українського суспільства через поїздку до Росії та роботи з представниками країни-окупанта.

"Я боявся, що люди засудять поїздки у тренувальний табір Повєткіна. Коли їхав в перший раз, було погане відчуття. Але коли я познайомився з Олександром та його командою, всі ці емоції і погані почуття пішли. Я зрозумів, що ці люди не є поганими. Те, що вони мені особисто говорили про Україну та всієї цієї війни, у мене викликало велику повагу", – заявив Сіренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Колоса" Євген Селезньов назвав скотинячими питання про Крим, які журналісти часто задавали боксеру Олександру Усику.

Олександр ПовєткінВладислав Сіренко
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