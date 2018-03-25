Боксер Костя Цзю переніс інфаркт

48-річний російський боксер Костянтин Цзю розповів, що переніс інфаркт і наступну операцію на серці через підвищеного рівня холестерину.

"Я робив підтягування, після 15-20 разів я відчув незрозумілі відчуття, а вранці пішов в туалет і впав. Виявилося, що у мене був підвищений рівень холестерину", - розповів Цзю в ефірі програми "Жити здорово" на Першому каналі.

За словами спортсмена, після цього випадку йому було призначено обстеження у кардіолога, а потім проведена операція по зміцненню стінок артерії. Після цього його стан здоров'я нормалізувався.

Нагадаємо, Костя Цзю завершив професійну боксерську кар'єру в 2005 році після бою з британцем Ріккі Хаттоном в Англії.

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