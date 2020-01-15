Бокс: розклад головних боїв 18 січня

Найближчого вікенду відбудуться кілька боксерських поєдинків, які заслуговують на увагу всіх шанувальників цього виду спорту.

У 2020 році можливий бій і українця Олександра Усика boxinggu.ru

У різні куточках планети пройдуть три бої за титул чемпіона світу і один за регіональний титул.

17 січня

Шохжахон Ергашев (17-0-0, 15 KO) vs Адріан Естрелья (29-4-0, 24 KO).

На арені WinnaVegas Casino & Resort, США, відбудеться бій в легкій вазі (до 61,2 кг).

18 січня

Джуліан Вільямс (27-1-1, 16 КО) vs Джейсон Росаріо (19-1-1, 13 КО).

На арені Liacouras Сenter, Пенсільванія, США, відбудеться бій за титул чемпіона за версією WBA Superworld, IBF World, IBO World в першій середній вазі (до 69,8 кг)

Кенія Енрікес (22-1-0, 9 KO) vs Чаоз Мінова (6-2-0, 5 KO)

На арені Tamazula, Мексика, пройде бій серед боксерів в першій найлегшій вазі (до 48,9кг)

Елейдер Альварес (24-1-0, 12 KO) vs Майкл Сілс (24-2-0, 18 KO)

На арені Turning Stone Resort & Casino, Нью-Йорк, США, відбудеться бій за титул чемпіона за версією WBC Continental Americas в напівважкій вазі (до 79,3 кг)

Себастьян Формелло (21-0-0, 10 KO) vs Роберто Аррьяса (18-1-0, 14 KO)

На арені Edel-Optics.de Arena, Гамбург, Німеччина, відбудеться бій за титул чемпіона за версією IBO World в напівсередній вазі (до 66,6 кг)

Як повідомляв OBOZREVATEL, промутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що свій наступний бій українець проведе за титул WBO або проти Джошуа або проти лідера рейтингу - Джозефа Паркера.

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