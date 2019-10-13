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13 жовтня • оновлено в 16:18
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Перед боєм Усика непереможного російського боксера освистали за прапор РФ

2.6т Читати матеріал російською

Знаменитий російський боксер Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) був обсвистаний трибунами Wintrust Arena в Чикаго після перемоги над домініканцем Леніном Кастільо (20-3-1, 15 КО).

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь росіянина 120-107, 119-108 і 119-108, а коли Бівол вийшов на інтерв'ю, глядачі обурено засвистіли.

"Я думаю, ця реакція була більше не на бій, а на те, що я виніс прапор. Що тут поробиш? Адже під час бою було все нормально, а як дали мені прапор, публіка трохи загула", – цитує Бівола РІА "Спорт".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головним боєм вечора боксу в Чикаго став поєдинок у суперважкому дивізіоні Усик - Візерспун. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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Тема
Усик – Візерспун
Особа
Дмитро Бівол
Місце
США Чикаго
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Северг Олег
Северг Олег
Пусть бесятся черти ! Это радует нас ! Черти и должны так реагировать и на ладан и на наш флаг.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Северг Олег, как там вы выражаетесь — не трожте "святую" расею?)))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кучка свиномых пит орасов свиснули в дырку
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